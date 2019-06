Agent springt bij voorbijganger op motor tijdens jacht op ‘kunstenaar’ in Nunspeet

Hij was voor zijn aanhouding bezig om een muurschildering in het tunneltje bij de Zandenplas aan te brengen. Toen de kunstenaar de politie ontwaarde, ging hij er snel met de fiets vandoor. Het strand rond de Zandenplas op. ‘Te voet was de man niet bij te houden en met de auto rond de plas was ook lastig. Een collega met fiets zette de achtervolging in maar raakte bij die ‘volgactie op hoog tempo’ gewond en moest zijn achtervolging staken', schrijft de politie op Facebook.

Complimenten

Een collega kon de jacht echter vervolgen dankzij de man die de politie getipt had. ‘Hij was op de motor, veel tijd was er niet nodig of een collega zat achterop. Met de motor is de achtervolging verder ingezet waarna de vluchtende verdachte snel was ingehaald. Hij zag dat hard verder fietsen geen zin had en gaf zich over. De man is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Apeldoorn. Hij zal zich naar alle waarschijnlijkheid op een later tijdstip voor de rechter mogen verantwoorden. Complimenten voor de hulp die de voorbijganger bood, bedankt!’