Al meer dan 20 tips over overval op landhuis in Vierhouten

Ruud

De daders -een vrij grote man en een beduidend kleinere- gingen er na anderhalf uur in het huis geweest te zijn vandoor in de zwarte Volkswagen Golf van het echtpaar. Mogelijk heet één van de daders Ruud, want zo werd één van de overvallers door de ander aangesproken. De bewoners wisten niet wie van de twee mogelijk Ruud heette. Politiewoordvoerder Anne Coenen meldde in de uitzending dat de kans ook bestaat dat het valse naam is en dat er dus helemaal geen Ruud in het spel is.