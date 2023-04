Alle slachtoffers krijgen plekje op nieuw monument Nunspeet: ‘Ook man die sneuvelde op Elburgerweg’

Geen zwemmers maar skaters: Kanovijver in Ermelo wordt eenmalige omgedoopt tot skatebaan

De Kanovijver zorgt in de zomer voor verkoeling en ’s winters voor ijspret. Maar vrijdag is de vijver in Ermelo eenmalig het domein van skaters en fietsers. Bij hoge uitzondering kunnen deze waaghalzen zich uitleven in een lege Kanovijver.