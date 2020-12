Alsof corona nog niet genoeg ellende veroorzaakt: vandalen slaan toe bij restaurant in Elspeet

video Mondkapjes­wei­ge­raars blazen demonstra­tie in Nunspeet af, maar gaan wel met z’n allen naar het dorpscen­trum

9 december De demonstratie die vanmiddag om 16.00 uur in Nunspeet zou worden gehouden, is uitgelopen op een sof. Organisator Eldor van Feggelen stuurde de gemeente één minuut van tevoren een mail dat hij zich terugtrok, maar even later stond hij tóch met een megafoon op de Markt in het centrum van het dorp.