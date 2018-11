'Amalia zakte door haar poten'

Meerdere honden ziek geworden na wandeling in bos bij Nunspeet

6 november Drie honden zijn vorige week ziek geworden na een wandeling in het Belvederebos in Nunspeet. Of er sprake is van kwade opzet, durft de politie niet te zeggen. ,,Het kan ook zijn dat de honden per ongeluk iets verkeerds hebben gegeten”, aldus een woordvoerder.