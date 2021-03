Amerikanen kopen Nunspeets familiebedrijf in raamdecoratie: ‘Nu gaan we sneller en verder groeien’

Plisségordijnen en horizontale jaloezieën, rolgordijnen, verticale lamellen en vouwgordijnen van B&C hangen in een op de drie huizen in Nederland. Dat moeten er - als het aan B&C ligt - nog meer worden. Ook in de rest van van Europa. Ceo Michiel Verdonk: ,,We zijn actief in tien landen. Er hoeven niet per se nog meer bij, maar waar we zijn, willen we meer marktaandeel.”