Andrew Jagersma (25) uit Nunspeet oog in oog met man die hem in coma sloeg: ‘Het is een grote nachtmerrie’

Zorgmede­wer­ker pleegde zelfmoord vanwege corona-tra­giek in Nunspeet: ‘Er is hulp nodig’

23 mei Een zorgmedewerker in de gemeente Nunspeet heeft ‘circa een maand geleden’ zelfmoord gepleegd vanwege al het coronaleed in verpleeghuizen in die regio. Dat vertelt burgemeester Breunis van de Weerd in gesprek met de Stentor.