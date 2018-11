Animo voor Poppy Day in Nunspeet groeit

Marja de Bolster deelt bij de ingang van de begraafplaats in Nunspeet-Oost kleine poppies ofwel klaprozen uit, die bezoekers met een speld op hun jas kunnen bevestigen. De klaproos staat centraal in het beroemd geworden oorlogsgedicht ‘Flanders Fields’ van de uit Canada afkomstige John McCrae, die in 1914 als legerarts naar het front in België was afgereisd. De klaproos, die hij op de slagvelden zag bloeien, groeide uit tot hèt symbool van de hulp aan oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en herdenkingsbijeenkomsten in bij oorlogsgeweld betrokken geraakte landen.