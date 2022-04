Asielzoekerscentra vol: vluchtelingen doorgestuurd naar bungalowpark in Hulshorst

Online geboorte­aan­gif­te doen wint terrein op Noord-Veluwe: vanuit het kraambed en door mama zelf

Kersverse ouders in Elburg kunnen sinds vandaag online aangifte doen van de geboorte van hun kindje. Wel zo prettig in deze toch al zo drukke tijd, vindt de gemeente. In Nunspeet, Oldebroek en Hattem kunnen ze erover meepraten, daar is de online geboorteaangifte inmiddels aan een flinke opmars bezig.

5 april