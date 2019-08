Australische vegan-vloggers protesteren mee bij Nunspeter kippendemonstratie

Demonstreren doet de Save Movement met de regelmaat van de klok bij het Nunspeter kippenslachthuis vertelt Kristel Grond. ,,We zijn hier al voor de derde keer dit jaar, geloof ik.'' Een vreedzame demonstratie is het, het slachthuis zelf werkt er ook volledig aan mee; er is een speciaal vak voor de demonstranten, er wordt zelfs koffie en thee neergezet en er staat een Dixi-toilet. Het ritueel is een paar keer per uur hetzelfde; een vrachtwagen met een paar duizend kippen stopt langs het vak met protesteerders, de zonneschermen worden verwijderd waarna de demonstranten een paar minuten oog in oog staan met de kippen in de kratten op weg naar hun laatste bestemming.

‘Vegan couple’

Waaronder dus Luca en Natasha, ook wel bekend onder de naam 'That Vegan Couple'. Via onder Youtube, Instagram en hun website (www.thatvegancouple.com) bereiken ze vele duizenden mensen over de hele wereld. Veganisten, maar zeker ook niet veganisten.

,,It starts with the conversation'', benadrukt Luca Padalini. Voordat hij overging tot een complete veganistische lifestyle maakte hij zich ook wel schuldig aan vleesconsumptie, moet hij bekennen. ,,Ik was er zelfs trots op een hele emmer kippenvleugeltjes op te kunnen eten.'' Dat is nu veranderd; Luca en Natasha blijven hameren op het eten van minder vlees of zelfs nog beter; helemaal geen vlees. Het Australische stel reist deze zomer zo ongeveer de halve wereld af in het kader van hun 'It's The Least We Can Do'-tour.

Aanhangers

Overal waar ze komen worden ze herkend door aanhangers van hun 'vegan'-lifestyle, maar nog meer verkondigen ze hun boodschap; minder vlees eten is beter voor jezelf, en beter voor het milieu. En ja, dat helpt verzekert Luca Padaline. ,,We bereiken natuurlijk veel mensen die al veganistisch zijn, maar ook niet-veganisten; onze filmpjes worden gedeeld, en komen zo ook bij mensen terecht die ons niet volgen.''

Al vele slachthuizen over de heel wereld heeft het stel al gezien en vastgelegd, verderop in deze week is het Vegan Couple al weer te vinden in Berlijn. Eigenlijk zijn alle slachthuizen wel een beetje hetzelfde, weet Natasha Cuculovski inmiddels. Maar de Nunspeter ontvangst, met koffie en thee van het slachthuis zelf - dat kwamen ze nog nooit eerder tegen. ,,That's unique.''