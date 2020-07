Auto eindigt na botsing tegen de vangrail op A28 bij Nunspeet

Mannenbol­werk op dagbeste­ding De Boerderij in Nunspeet krijgt er vrouwen bij door kledingver­koop

26 juni Wat hebben een picknicktafel, hight-tea, ezel en een broekje met elkaar gemeen? Ze vallen allemaal onder de paraplu van leer- en werkproject De Zeuven Heuvels in Wezep. Naast de horeca en de houtwerkplaats die bij het station zijn gevestigd, heeft eigenaar Lambert Jongetjes (57) ook nog De Boerderij in Nunspeet. Behalve dieren en een moestuin is daar sinds kort eveneens een winkeltje voor tweedehands kinderkleding.