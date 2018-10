Auto uit de bocht geschoten op N795 tussen Nunspeet en Epe

Tijd begint te dringen voor restaurant Joris in Nunspeet

25 oktober Restaurant Joris in Nunspeet verkeert in grote onzekerheid. De lokale politiek heeft weliswaar de wens uitgesproken om de eetgelegenheid voor het dorp te behouden, maar een nieuwe locatie is daarmee nog niet gevonden. ,,Heel fijn, die steun van de gemeenteraad”, zegt Ada Bruijnes, die Joris samen met haar broer Pedro runt. ,,Zolang de daad maar bij het woord wordt gevoegd. Want wij willen door.”