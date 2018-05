Auto van vermiste Nunspeetse (47) gevonden, politie kamt bosgebied uit

De politie kamde de wijde omgeving te voet, te paard en met speurhonden uit. Ook cirkelde er een helikopter boven het bosrijke gebied. De auto van de vrouw, een donkerblauwe Citroën Saxo, is gevonden langs de Elspeterweg. Daar werd-ie aan het begin van de middag weggehaald. Toen was de politie-inzet ook al minder. ,,Alles is uitgekamd, maar vooralsnog heeft dat niks opgeleverd'', reageerde politiewoordvoerder Jacqueline Rustidge rond half vier. ,,We hebben het aantal mensen afgeschaald en focussen ons nu meer op het recherche-onderzoek.''

Overspannen

De vrouw vertrok maandag in 'overspannen toestand' omstreeks 21.00 uur in haar auto vanuit Nunspeet. Haar familie maakt zich ernstig zorgen. De politie deelt die zorgen. Onder meer via Facebook heeft ze een foto verspreid van de vrouw. Die oproep werd duizenden keren gedeeld. Wie weet waar de vrouw is, kan dat telefonisch doorgeven via 0900-8844.