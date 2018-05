Update Auto van vermiste Nunspeetse (49) gevonden in bosgebied

10:27 De auto van de sinds maandagavond vermiste vrouw uit Nunspeet is in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden. Dit heeft de politie zojuist bevestigd. De 49-jarige vrouw vertrok in 'overspannen toestand'. Haar familie maakt zich ernstig zorgen.