Auto van vermiste Nunspeetse (49) gevonden, politie kamt bosgebied uit

De politie zoekt woensdagmorgen in het bos langs de Elspeterweg tussen Nunspeet en Elspeet met man en macht naar de sinds maandagavond vermiste vrouw uit Nunspeet. Haar auto is langs de Elspeterweg gevonden, bij het Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling.

De 49-jarige vrouw vertrok in 'overspannen toestand'. Haar familie maakt zich ernstig zorgen. De politie kamt de omgeving te voet, te paard en per auto uit. Ook cirkelt een helikopter boven het bosrijke gebied. De auto van de vrouw, een donkerblauwe Citroën Saxo, is gevonden langs de Elspeterweg. Van de vrouw zelf ontbreekt nog elk spoor.

De vrouw vertrok maandagavond omstreeks 21.00 uur in haar auto vanuit Nunspeet. De wagen heeft donkere velgen met een roze randje en een opvallend roze stuurhoes.

Zorgen

Onder andere via Facebook heeft de politie een foto verspreid van de vrouw. ,,Ze is in overspannen toestand weggegaan'', laat een woordvoerster van de politie weten. ,,De familie maakt zich ernstig zorgen en wij delen die zorgen.''

De oproep via Facebook wordt inmiddels veel gedeeld gedeeld. Wie weet waar de vrouw is, kan dat telefonisch doorgeven via 0900-8844.