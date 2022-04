Autokuren veroorzaken boombotsing bij Nunspeet, bestuurder gewond

Zes dagen lang voorlezen uit de Bijbel in Dorpskerk Vaassen

De bijbelkennis een beetje bijspijkeren, dat kan geen kwaad. Dat vinden tenminste vijf Vaassense voorgangers in Vaassen. Het was ze namelijk opgevallen dat de Bijbelkennis van de ‘slimmeriken’ in het programma De Slimste mens toch wel in gebreke bleef. En dus houden ze in Vaassen een Bijbelmarathon.

23 februari