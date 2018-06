Automobilist ramt hek en belandt in tuin Hulshorst

Politieman Johan Bouma meldt via Twitter dat ,,er iets niet goed is gegaan met inhalen’’. Er was volgens de agent geen alcohol in het spel.

Op een foto die Bouma bij zijn bericht plaatste is te zien dat de auto in de tuin tot stilstand is gekomen en flink is beschadigd. Of de wagen het huis heeft geraakt is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of zich persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Tegen de 19-jarige bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt.