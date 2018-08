Batterij leeg: scooterrijder zonder navigatie belandt op A28 bij Nunspeet

Tekort aan meesters? Niet op de Petra­school in Nunspeet!

27 augustus De scholen zijn weer begonnen op de Veluwe. In het hele land wordt al tijden geklaagd over een tekort aan mannelijke leerkrachten. Maar niet op de Petraschool in Nunspeet. Eenderde van de leerkrachten daar is man. ,,Het is opvallend."