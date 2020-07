Bedrijfsbusje rijdt jonge fietser aan in Nunspeet en gaat er vandoor

Afval scheiden scheelt geld, want betalen per container ligt op schema in Oldebroek en Elburg en gaat 1 januari in

25 juni Het nieuwe milieustation laat nog even op zich wachten, maar betalen per aangeboden afvalcontainer gaat zeker per 1 januari in. De Oldebroekse wethouder Bob Bergkamp zegt ‘op schema te liggen’. Samen met Elburg is de invoering van het zogenoemde diftar (gedifferentieerd tarief) rond. Nunspeet sluit waarschijnlijk aan, maar neemt daar eind dit jaar pas een officieel besluit over.