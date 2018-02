Begraafplaats Nunspeet krijgt 'vlindervelden'

video Politie onderzoekt bizarre rem- en inhaalactie op A28

31 januari ,,Het is zeker denkbaar dat hij of zij binnenkort een bezoekje aan de deur kan verwachten.’’ Politiewoordvoerder Simen Klok is duidelijk: de bizarre actie op de A28 bij Nunspeet van vorige week donderdag kan niet door de beugel. Nadat hij via de Stentor op de beelden werd gewezen, is de politie een onderzoek gestart.