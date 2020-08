Bejaarde fokstier Barack uit Nunspeet blijft maar sperma produceren: vader van bijna 100.000 kalfjes

Dubbel reden voor een feestje in Nunspeet, vindt eigenaar Gerco van Engelen (36) uit Nunspeet. Want Vekis Barack wordt morgen 12,5 jaar oud. Dat is bijzonder oud voor een stier van het runderras Belgisch witblauw.

Gerco van Engelen: ,,Voor zover bekend in onze branche, is Barack de oudste nog producerende BWB-stier ter wereld. Het is heel bijzonder ook, dat hij nog steeds zo populair is onder veehouders. In de wereld van de genetica, waarin ook mijn bedrijf Vekis Genetics actief is, is het een wet dat jonge stieren het altijd beter doen. Barack is dus een uitzondering. Nou moet ik zeggen dat degene die zijn sperma vangt, het ook goed doet, hoor. Hij heeft het echt in de vingers.’’