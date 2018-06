Belediging valt in verkeerde pulletje bij politie Nunspeet

De 20-jarige man raakte buiten zinnen en durfde de agent uit te maken voor ‘vieze rat’. Dat was de politie te gortig en de politie hield hem aan. Hoewel de man op weg naar het politiebureau in Nunspeet nog probeerde te ontsnappen, is hij verhoord en vastgezet. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt vanwege belediging van een ambtenaar in functie.