Bestuurder beboet die vooral druk is met z’n smartphone op A28 bij Nunspeet

Omwonenden ’t Hul Noord in Nunspeet blijven strijdvaar­dig: ‘Gemeente behaalt schijnover­win­ning’

6 november Staan de seinen zo goed als zeker op groen voor de bouw van een woonwijk in ’t Hul Noord in Nunspeet, nu de rechter heeft bepaald dat de gemeentelijke claim op 40 hectare grond gerechtvaardigd was? Omwonenden zijn ervan overtuigd dat dat niet het geval is. ,,De gemeente heeft een schijnoverwinning behaald.’’