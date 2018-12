Bestuurder rijdt bomen middenberm A28 bij Nunspeet omver, maar komt vrij met de schrik

Dierenambu­lan­ce probeert katten te redden van drugsland­goed Nunspeet

7:54 Toen afgelopen maandag een 52-jarige man werd aangehouden op landgoed Erica in Nunspeet omdat hij nog een gevangenisstraf open had staan, zijn drie katten verweesd achtergebleven. Dagenlang moesten de dieren zichzelf zien te redden in regelrechte ‘post-apocalyptische ellende’. Vanmiddag kreeg de Dierenambulance Noord-Veluwe toestemming van burgemeester Breunis van de Weerd om ze te gaan halen. Lees hier of dat lukte.