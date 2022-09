Bestuurder van auto die over de kop sloeg in Nunspeet had drugs gebruikt

De bestuurder van de auto die zaterdag op de kop sloeg in Nunspeet is een 29-jarige man uit Ermelo. Hij was onder invloed van drugs. De inzittenden zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De auto met de drie inzittenden reed zaterdag op de Eperweg in Nunspeet. Toen de bestuurder de bocht moest nemen ging het mis. Volgens de politie verloor de man de macht over het stuur en ging daardoor de auto over de kop.

In de auto zaten nog twee andere passagiers. Een 56-jarige vrouw uit Doornspijk en een vrouw van 37 jaar uit Ermelo. Het drietal is op eigen kracht uit de auto gekomen. Daarna nam de bestuurder de benen. Hij werd even later door een motoragent alsnog in de kraag gevat. De drie inzittenden zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de man is na het ongeval een alcoholtest afgenomen en omdat de politie twijfelde of er drugs in het spel was, ook een speekseltest. Die testte positief. Om welke drugs en de hoeveelheid het gaat moet het bloedonderzoek uitwijzen die in het ziekenhuis is afgenomen. Totdat die uitslag er is, blijft de bestuurder verdachte in deze zaak.