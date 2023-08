met poll ‘Heel triest’: lo­co-burgemees­ter Harderwijk spreekt zijn afschuw uit over bekladding regenboog­pad

‘Heel triest’, zegt loco-burgemeester Marcel Companjen van Harderwijk in reactie op de bekladding van het regenboogpad in het stadscentrum. ,,Dit pad hebben we juist aangelegd om uit te stralen dat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen.’’