Bewolkt, grijs en druilerig in Nunspeet vandaag

Harderwijk werkt wel mee aan ‘gehalveer­de’ woontoren: omwonenden houden zorgen

Een 50 meter hoog woongebouw was toch iets te veel van het goede. In plaats daarvan wil gemeente Harderwijk wel meewerken aan een ‘gehalveerde’ woontoren. Nu is het plan om een appartementencomplex te bouwen van 23 meter hoog, aan de Melis Stokelaan.