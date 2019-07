Bewoners dorpscentrum Nunspeet zijn overlast kroegbezoekers spuugzat

Idyllisch eilandje in Veluwemeer op slot: ‘Jeukrupsen kruipen massaal over het gras’

8 juli De eikenprocessierups slaat almaar harder toe. Voor het eilandje Pierland in het Veluwemeer tussen Dronten en Nunspeet geldt zelfs een negatief reisadvies. Rita Braams (directeur Gastvrije Randmeren): ,,De rupsen kruipen gewoon over het gras, we sluiten het eiland.’’