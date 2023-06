Bijbelbus grijpt NK Tijdrijden aan om Gods woord te verkondigen: ‘Stuur mijn engel met jou mee’

Acht gewapende mannen uit Harderwijk en vijf uit Elburg op piraten­jacht: Hanzege­schie­de­nis tot leven gewekt

In maliënkolder en gewapend met schild en zwaard, scheepten jongemannen uit Harderwijk en Elburg in om piraten een kopje kleiner te maken. Nee, dit is geen sprookje. Het is echt gebeurd. Op de Hanzedag in 1394 om precies te zijn. In de podcast Hanze Hoorspel, een initiatief van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, komen deze en vijf andere waargebeurde verhalen tot leven.