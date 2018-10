Bijbouwen is bittere noodzaak in Nunspeet

Afgelopen zomer viel bij bewoners van de Hullerweg een brief op de mat waarin te lezen is dat het voorkeursrecht is gevestigd op een deel van hun grond. Dat houdt in dat als zij hun eigendom willen verkopen, zij dat eerst moeten aanbieden aan de gemeente. De reden hiervoor is dat 't Hul Noord mogelijk geschikt is voor de bouw van honderden woningen.