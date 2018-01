Bizar: automobilist trapt vol op de rem na vreemde inhaalactie op A28

Het scheelde niet veel of er was donderdagmiddag een ongeluk gebeurd op de snelweg bij Nunspeet toen een vrachtwagenchauffeur een andere trucker inhaalde, ongeveer een kilometer voor de afslag richting Elspeet. Een dashcam in de cabine legde het tafereel vast.

Op de beelden is te zien hoe de bestuurder van een zwarte Peugeot besluit beide vrachtwagens via de vluchtstrook in te halen. Vervolgens stuurt hij of zij de auto met een flinke ruk naar de linkerrijstrook en wordt de rem hard ingetrapt. Het levert een hachelijke situatie op voor de inhalende vrachtwagenchauffeur, die volgens de dashcambeelden zo'n 90 kilometer per uur rijdt. De trucker moet in de ankers om een aanrijding te voorkomen.