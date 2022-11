Blijvende zorg om lange aanrijtijden Elspeet en Vierhouten: ‘Het gaat wel om onze inwoners’

met video Birthe (24) opent eigen boekwinkel voor Tiktokle­zen­de tieners: ‘Miste het aanbod in kleinere boekhandel’

Het is een misverstand dat jongeren niet meer willen lezen, zegt Birthe Sjoer (24) uit Nunspeet. Door sociale media als TikTok en Instagram zag ze de interesse voor Engelstalige jeugdboeken zo sterk groeien, dat ze in de binnenstad van Harderwijk haar eigen winkel Boeklief opende en precies de boeken verkoopt die ze zelf in de reguliere boekhandel mist.

9 november