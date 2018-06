Bloeiend collectief exposeert in Zomersalon

Ad Kuyper is voorzitter van de stichting en toont zich verheugd met de bloeiende kunstgemeenschap in Nunspeet, meldt hij in een persbericht. De Nunspeetse School probeert nadrukkelijk het gevoel van de oude kunstenaarskolonie voort te zetten in een modern en levendig kunstenaarsdorp. Volgens de voorzitter lukt dat goed, getuige het feit dat de club al ruim veertig aangesloten kunstenaars telt.

De leden zoeken veel de onderlinge samenwerking op en dat uit zich onder meer in de expositie Zomersalon, die op 16 juni in de Vrjie Academie in Nunspeet aan de Stationslaan 28 wordt geopend om 15.00 uur. Na de opening is de expositie bereikbaar via de ingang van het Noordveluws Museum. De expositie is te bezichtigen tot 26 augustus. Tijdens de opening zijn er kunstenaars aanwezig om uitleg te geven over hun werk. De meeste werken zijn te koop.