Boer Wim uit Doornspijk zet staldeuren open voor publiek: ‘Ik wil vooroordelen wegnemen’

Het had niet veel gescheeld of Bonestroo was een jaar of tien geleden met zijn gezin naar Canada verhuisd, om daar een nieuw melkveebedrijf op te starten. ,,We hebben dat serieus overwogen’’, vertelt de Doornspijkse boer. ,,Vanwege de geplande bouw van woonwijk Molenbeek, konden we namelijk niet blijven zitten op onze oude locatie in Nunspeet. En vind in deze regio maar eens een geschikte plek voor een grootschalig boerenbedrijf. Dat is de laatste decennia steeds lastiger geworden.’’