Bomen ‘slachtoffer’ van de verkeersveiligheid: A28 krijgt vangrail in middenberm tussen Wezep en Nunspeet

Behoort waterover­last in Elspeet definitief tot het verleden? ‘Het is wel minder geworden’

6:00 De waterberging van 1250 kuub die vorig jaar is gebouwd onder de parkeerplaats bij de Dorpskerk moet voor eens en altijd een einde maken aan de wateroverlast in Elspeet. Maar is dat ook gelukt? Behoort de waterproblematiek definitief tot het verleden?