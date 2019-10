Botsing tussen drie auto's levert verkeersproblemen op rond A28 bij Nunspeet

Wegherstel zorgt voor chaos en verwarring in Hulshorst: auto's rijden op het fietspad

9 oktober Dàt de Harderwijkerweg in Hulshorst aangepakt moet worden, daarover is de buurtvereniging het hartgrondig eens. Maar met de manier waarop zeker niet. Het gebrek aan communicatie en een duidelijke omleidingsroute zorgt voor chaos en verwarring. Verkeer gaat clandestien over het fietspad en er is zelfs al een meisje van haar fiets gereden.