Botten horen kraken en een angstaanjagend letselrapport: ‘We mogen van geluk spreken dat Andrew hier vandaag zit’

Het 23 december, kwart over elf 's avonds als meerdere getuigen afkomen op commotie in de Schaepmanlaan in Nunspeet. Een man ligt daar bewusteloos op straat. De dader is een woning binnen gegaan, maar keert al snel weer terug. ,,Zit er nog leven in?’’ vraagt hij de getuigen. Vervolgens trapt hij hard in gezicht van het slachtoffer dat bewusteloos op straat ligt. Een getuige hoort zijn botten kraken, blijkt vandaag op de zitting in de rechtbank in Zutphen.