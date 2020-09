Bouwbedrijf geschokt door intrekken opdracht bouw zwembad Nunspeet

Geen tillift voor nieuw zwembad in Nunspeet: 'Rolstoelge­brui­kers worden gewoon aan de kant gezet’

7 juni Waar kan Bas straks nog zwemmen? Het is de vraag die zijn vader Wim de Haas uit Nunspeet grote zorgen baart. In het nieuw te bouwen zwembad de Wiltsangh zal het in ieder geval niet zijn. Het gebrek aan een tillift maakt het voor zijn ernstig meervoudig beperkte zoon niet mogelijk in het warme water te plonzen.