Brand laat geen spaan heel van rietgedekte schuur in Elspeet

'Lange zware dagen’ zijn voorbij bij Nunspeetse uitvaarton­der­ne­ming, extra koeling overbodig

14 juni De extra koeling in een zeecontainer is overbodig geworden bij de Nunspeetse uitvaartonderneming Alphega. De piek in het aantal coronadoden is voorbij. Net als de 'lange zware dagen’ die eigenaar Peter van de Pol en zijn team gekend hebben. ,,Al zijn we nog niet helemaal aan het eind van deze crisis.”