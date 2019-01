Brand Stella bleef beperkt door extra brandwerende maatregelen

Is al bekend wat de schade is van deze brand?

Nee, dat weten we nog niet precies. De brand is ontstaan in de afdeling retouren, waar inruilfietsen stonden van verschillende merken. Er zijn 36 fietsen verbrand en 80 accu’s. Wat precies de oorzaak is wordt nu nog onderzocht. De brand is gelukkig heel beperkt gebleven omdat het in één compartiment van het bedrijf is ontstaan. Daarom kunnen we nu in dit kantoor zitten. De brand is heel klein gebleven, maar er was veel rookontwikkeling. Volgens metingen zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.’’