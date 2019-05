Brandweermannen Elspeet krijgen koninklijke onderscheiding

De mannen kregen hun onderscheiding uit handen van burgemeester Breunis van de Weerd, waar anders dan op de kazerne in Elspeet. Alle drie werden ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan Stoffer en Wieberdink is per 1 januari jongstleden eervol ontslag verleend en bij hun afscheid werden ze verrast met een koninklijke onderscheiding.

Aart Stoffer was sinds 1 september 1997 vrijwillig brandweerman op de post in Elspeet. Hij begon als aspirant brandwacht en behaalde in de loop der jaren meerdere certificaten en diploma’s. In 2001 werd hij aangesteld als chauffeur. Stoffer was een belangrijke schakel voor de dagbezetting om de paraatheid te kunnen garanderen. Daarnaast zette hij zich jarenlang in voor het onderhoud van het materieel.

Eddy Wieberdink begon op 1 september 1990 als vrijwillig brandweerman. Ook hij behaalde meerdere certificaten en diploma’s en was eveneens een belangrijke schakel in de dagbezetting. In 1997 werd Wieberdink bevelvoerder. Hij deed ook jarenlang mee aan brandweerwedstrijden en was oefenleider binnen het korps.

43 jaar brandweerman