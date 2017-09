Brute overvallers die Nunspeter voor dood achterlieten gaan de cel in

Veel geweld

In de nacht van 5 op 6 juni gebruikten de twee veel geweld tegen de Nunspeter, die in zijn tuin werd overvallen. Nadat hij in elkaar was geslagen, werd hij in zijn slaapkamer vastgebonden met tape. Ook zijn ogen werden afgeplakt en hij werd bedreigd met iets dat voelde als de loop van een pistool, maar dat bleek achteraf om een bierflesje te gaan.