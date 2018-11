Buitenlandse vogeltrainers raken ‘granaat-achtige’ autosleutel kwijt in centrum Nunspeet

Wie in het centrum van Nunspeet een granaat-achtig voorwerp ziet liggen, hoeft waarschijnlijk geen dekking te zoeken of de Explosieven Opruimingsdienst in te schakelen. Dikke kans namelijk dat het gaat om de autosleutel van Andrea Bogiatto en Moreno Ribero.

Die zijn ze die vrijdagmiddag verloren in het dorp en hebben er sindsdien tevergeefs naar gezocht.

Het Italiaans-Spaanse stel is, samen met hun zoontje, dus gestrand in het centrum van Nunspeet. Dat is op zichzelf al vervelend, maar wat de situatie nog een tikkeltje meer penibel maakt, is dat hun busje is gevuld met vijf honden en drie roofvogels. Het stel verzorgt namelijk teambuildingscursussen waar ook hun dieren bij worden betrokken. Zaterdag worden ze verwacht op een legerbasis op de Veluwe om een groep officieren van het Nederlandse leger te trainen.

Shoppen

De auto van Bogiatto en Ribero staat al de hele middag stil op de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Nunspeet. Het stel was aan het shoppen is toen de sleutel verloren. ,,We hebben het hele centrum doorzocht, maar hebben niks kunnen vinden”, zegt Bogiatto. Wat de zoektocht mogelijk bemoeilijkt, is dat de sleutel eruit ziet als een handgranaat. ,,Dat kan mensen ervan weerhouden hem op te pakken”, lacht de Italiaanse oud-legerofficier. Of het zorgt ervoor dat direct alarm wordt geslagen als een Nunspeter de granaat-achtige autosleutel ziet liggen. Dat kan ook. Afijn, de sleutel is nog niet gevonden dus het stel doet een beroep op de inwoners van het Veluwse dorp.

Boete

Bogiatto en Ribero, die vlakbij het Spaanse Valencia wonen, hebben contact gezocht met de gemeente, waardoor ze toestemming hebben gekregen om hun busje in de blauwe zone te laten staan. ,,Daar zijn we heel dankbaar voor. Anders riskeerden we immers een fikse boete. Sowieso reageren de mensen in Nunspeet heel vriendelijk en behulpzaam.”

Het stel hoeft gelukkig niet op straat te overnachten. ,,We hadden al een hotel geboekt in Hulshorst. Een vriend uit Utrecht is momenteel onderweg en die helpt ons de dieren te vervoeren. Dat is alvast een zorg minder. Gelukkig maar.”

Met hun busje reizen Bogiatto en Ribero heel Europa door om trainingen te geven. Hun bedrijf heet AndMore. ,,Een prachtig beroep. Het is ook de eerste keer dat we onze autosleutel zijn verloren.” Ze hopen dat die nog opduikt, want anders wordt het hun heel gepuzzel om de auto en dieren weer naar Spanje te krijgen.

Beloning

Voor de vinder wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld. ,,Voor diegene organiseren we een speciale middag met onze roofvogels”, lacht Ribero.