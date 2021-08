Buren na snoeiharde crash op 30 km-weg in Elspeet: ‘Hopen dat hij er wat van leert’

Halfnaakte man breekt in bij gierzuive­rings­be­drijf in Elspeet: ‘Hij bezocht bepaalde websites’

2 juli Hij klom in de nachtelijke uren van woensdag op donderdag over alle hekken rond de gierzuivering in Elspeet en zat in de kantine te kijken naar websites met een zekere reputatie. Een medewerker van Stichting Mestverwerking Gelderland stond bij een controle van het pand plotsklaps oog in oog met de schaars geklede gast.