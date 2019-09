Burgemeester Nunspeet in gesprek met Rijkswaterstaat: geen kaalslag langs A28

De geplande bomenkap langs de A28 tussen Harderwijk en Wezep mag niet leiden tot een kaalslag. Deze boodschap brengt burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet komende woensdag over op Rijkswaterstaat. ,,We hopen tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.’’

Om de kans op natuurbranden te voorkomen, is Rijkswaterstaat (RWS) voornemens het bos langs A28 flink uit te dunnen. Vrijwel alle naaldbomen verdwijnen in een strook van 80 meter breed, inclusief de circa 30 meter brede snelweg. Het gaat om bomen aan beide zijden van de A28 en in de karakteristieke middenberm. De maatregel wordt genomen op verzoek van de VNOG.

De plannen van RWS zijn slecht gevallen op de Noordwest-Veluwe. Een petitie tegen de geplande bomenkap - een initiatief van Gemeentebelang Nunspeet - werd in twee weken tijd door bijna 1500 mensen ondertekend. ,,Wij pleiten voor terughoudendheid en maatwerk’’, aldus raadslid Pieter-Jan van Rossen.

Stelling nemen tegen bomenkap

De petitie is vanavond overhandigd aan burgemeester Van de Weerd. Ook nam hij een motie in ontvangst die wordt gedragen door de voltallige Nunspeetse gemeenteraad, waarin de partijen stelling nemen tegen de geplande bomenkap.

Gewapend met de petitie en de motie, gaan burgemeester Van de Weerd en wethouder Marije Storteboom deze woensdag in gesprek met RWS. Samen brengen de twee bestuurders de zorgen van de Nunspeetse samenleving over op de wegbeheerder. ,,We zijn niet per se tegen bomenkap langs de A28‘’, zegt Van de Weerd. ,,We begrijpen dat het op een aantal plekken misschien nodig is met het oog op brandveiligheid. Maar ons voorstel is om maatwerk toe te passen. Een kaalslag langs de A28 vinden wij onwenselijk.’’

‘Overvallen’ door plannen

Het Nunspeetse college werd afgelopen zomer naar eigen zeggen ‘overvallen’ door de plannen van RWS. VAn de Weerd: ,,Maar dat de wegbeheerder open staat voor een gesprek is in onze ogen een goed teken. We hebben goede hoop dat we een oplossing kunnen vinden waar alle betrokken partijen vrede mee hebben.’’