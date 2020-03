Burgemeester Nunspeet: ‘jong en oud moeten helpen deze crisis te bestrijden’

In een open brief maant de burgemeester inwoners tot kalmte en benadrukt hij dat de maatregelen ‘hard nodig’ zijn. ‘We leven in een bijzondere periode. Het aantal coronabesmettingen stijgt. Ook in onze regio, ook in Nunspeet. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop breed opvolging gegeven is aan de afgekondigde maatregelen’.