Burgemeester Nunspeet legt eigenaren gevreesde hond dwangsom op

Onrust in Nunspeet: gevreesde hond Luna is spoorloos

22 november De zaak Luna, de hond die een wijk in Nunspeet al ruim een jaar in haar greep houdt, heeft een bizarre wending gekregen. De viervoeter is spoorloos. Althans: voor de gemeente Nunspeet. Burgemeester Breunis van der Weerd heeft de voorbije weken tevergeefs geprobeerd om Luna in beslag te laten nemen.