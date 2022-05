Burgemeester Nunspeet verzweeg bewust ontploffing bij woning in corona-tijd: ‘Het had anderen op een idee gebracht’

De brievenbus van afzwaaiend burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet is opgeblazen in coronatijd. Dat laat de burgervader weten in een interview met dagblad NRC . Van de Weerd gaf anderhalf jaar geleden bewust geen ruchtbaarheid aan de ontploffing. „Je zou anderen maar op ideeën kunnen brengen.”

Op het moment van de explosie zat Van de Weerd (SGP) in de huiskamer. Het was een uur of elf ’s avonds. De daders zijn nooit gepakt en bewijzen wie erachter zit, kan hij niet. Wel zegt hij een vermoeden te hebben wie het gedaan kan hebben. Ondanks de schrik bleef Van de Weerd naar eigen zeggen kalm. „Ik word er niet zo warm van, ik heb voor deze rol gekozen”, vertelt hij aan NRC. ,,Maar ik heb ook een vrouw en kinderen thuis.”

Reden ruchtbaarheid te geven aan de kwestie, is er volgens Van de Weerd niet. ,,Omdat het geen bijdrage levert aan de spanningen in de samenleving destijds.” Ook volgde geen aangifte. Wel maakte hij bij de politie melding van de ontplofte brievenbus, die langs de oprit van zijn huis stond. Daarna heeft hij naar eigen zeggen ‘maar gauw een nieuwe brievenbus gekocht’.

Waarmee het ding werd opgeblazen, is niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat het voor de hand ligt dat er vuurwerk is gebruikt.

Ambtsketen aan de wilgen

Woensdag zwaait de eerste burger van Nunspeet af. Dat heeft niks te maken met de opgeblazen brievenbus. De coronacrisis is reden de ambtsketen aan de wilgen te hangen. Van de Weerd kon in tijden van polarisatie voor de Nunspeetse samenleving ,,niet de bruggenbouwer en verbinder zijn die hij graag had willen zijn”, liet hij eerder dit jaar weten.

Quote Het is niet dat ik vanuit mijn geloof zal zeggen dat een ander het ook niet moet doen Burgemeester Breunis van de Weerd, Gemeente Nunspeet

Volledig scherm Nunspeet - Demonstratie in het centrum © Bram van de Biezen

Sinds mei 2016 is hij Nunspeets burgemeester. Corona en ondermijnende criminaliteit hakten erin bij Van der Weerd. Zo was er consternatie nadat hij inwoners in een open brief opriep zich extra goed aan de maatregelen te houden. Later werd bekend dat hij vanwege zijn geloof zelf niet gevaccineerd was.

De brief kwam hem op een lading kritiek te staan van burgers, wethouders en raadsleden. De ongevaccineerde burgemeester kreeg in oktober vorig jaar corona.

Relletjes en bedreigingen

De coronacrisis zorgde voor relletjes in zijn gemeente. Zo was er gedoe rond een op het nippertje afgeblazen demonstratie op het Marktplein, die volgde op de arrestatie van zes mondkapjesweigeraars omdat ze niet meewerkten aan identiteitscontrole. Ook werd Van de Weerd geconfronteerd met bedreigingen. Zoals de kwestie met tegelzetter Marcel de Ruiter, die werd aangehouden op verdenking van bedreiging van de burgervader.

In NRC waarschuwt Van de Weerd dat het burgemeestersambt steeds meer dat van een crimefighter wordt. Met alle gevolgen van dien: ,,Als je hier twee minuten rondvraagt, ben je er zo achter waar ik woon. Met m’n gezin. En dan ben je opeens heel kwetsbaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.