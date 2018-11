Burgemeester sluit kraakpand Nunspeet na drugshandel en wapenvondst

Een kraakpand aan de Ericaweg in Nunspeet is door burgemeester Breunis van de Weerd met onmiddellijke ingang voor een jaar gesloten. Het gaat om de voormalige directeurswoning op landgoed Erica.

Woensdagavond is hier door de politie hard- en softdrugs gevonden en is drugshandel geconstateerd. Ook werd een in onderdelen gedemonteerd vuurwapen gevonden. Volgens de gemeente was er al geruime tijd sprake van overlast en illegale activiteiten.

Ondermijning

Burgemeester Van de Weerd stelt in een persbericht: ‘Dit is een inbreuk op de kwaliteit van de leefomgeving. Je zult er maar naast wonen! Er is hier sprake van zeer ernstige overtredingen en de veiligheid en gezondheid van personen is in het geding. Er is feitelijk sprake van ondermijning van de rechtsorde. Met dit besluit wil ik voorkomen dat de woning opnieuw voor illegale activiteiten wordt gebruikt en gelijktijdig onderstrepen dat we hard optreden in dit soort situaties‘.

Brand

Het landgoed is al jaren zwaar verpauperd. Het hoofdgebouw Valentijn is een ruïne na een brand, en de voormalige directeurswoning is gekraakt. Dit pand is dus nu gesloten verklaard.

Burgemeesters kunnen sinds enkele jaren strenger optreden bij overtredingen van de Opiumwet. Sluiting van woningen is een van de instrumenten.