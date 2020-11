Burgemeesters op Veluwe twijfelen over carbidschieten, maar in deze gemeenten knallen de bussen zeker

Nunspeet maakt weg definitief vrij voor bouw van honderden woningen in 't Hul Noord

25 november Ondanks bezwaren van omwonenden, wil het Nunspeetse college van B en W de bouw van een woonwijk in ‘t Hul Noord doorzetten. Daarmee komt definitief een einde aan alle twijfel rondom de plannen. Volgens het college is de woonbehoefte in Nunspeet dusdanig groot, dat de bouw van 600 huizen in het gebied noodzakelijk is.